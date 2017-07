Mercato : L'OM et Nantes se battent pour un milieu brésilien

Dans : Mercato, OM, FC Nantes, Foot Europeen.

En partance du côté de Braga cet été, Rafael Assis pourrait bien finir sa course en Ligue 1, où l'Olympique de Marseille et le FC Nantes le courtisent.

Déjà bien fourni, avec notamment Luiz Gustavo, Lopez, Sanson, Sertic et Anguissa, l'entrejeu marseillais pourrait accueillir un nouvel élément au cours de ce mercato. Même si l'OM souhaite avant tout recruter un buteur et deux latéraux, le club phocéen reste à l'affût de bonnes affaires au milieu. Et le club marseillais pourrait tenter sa chance avec Rafael Assis, selon A Bola. Annoncé sur le départ après une saison pleine en Liga NOS, le milieu défensif devrait logiquement quitter Braga cet été, et une expérience en Ligue 1 le tenterait bien, surtout du côté de Marseille.

Mais le club olympien n'est pas seul sur ce dossier en France. D'après le journal portugais, le FC Nantes est aussi sur les rangs, et serait même prêt à formuler une première offre à Braga, qui demande 3 ME pour lâcher son joueur, acheté en janvier dernier pour 1 ME en provenance de Chaves. Reste désormais à savoir si tout cela se concrétisera dans les prochains jours que ce soit du côté de Marseille ou de Nantes...