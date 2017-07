Mercato : L’OL et l’OM voient Tottenham atterrir sur leur piste

Dans : Mercato, OL, OM, Premier League.

Régulièrement opposés sur le marché des transferts, Marseille et Lyon ont un objectif commun cet été : recruter un attaquant de classe mondiale.

En ce qui concerne l’OM, cette ambition a été annoncée depuis plusieurs mois. Et du côté lyonnais, le probable départ d’Alexandre Lacazette sera forcément compensé par la venue d'un buteur du même calibre. C’est pourquoi les deux pensionnaires de Ligue 1 se retrouvent sur la piste Javier Hernandez. Sous contrat jusqu’en 2018, l’attaquant de 29 ans souhaite quitter le Bayer Leverkusen cet été. Et malgré sa clause libératoire à 15 M€, le club allemand ne sera pas forcément fermé à la discussion.

Mais comme on pouvait s’en douter, « Chicharito » a toujours la cote en Europe. A tel point que West Ham et Tottenham ont rejoint son groupe de prétendants, nous apprend Bild. Une très mauvaise nouvelle pour Marseille et Lyon, qui auront du mal à rivaliser financièrement, mais qui pourront toujours promettre un statut d’attaquant numéro 1 au Mexicain. Pour l’ancien remplaçant de Manchester United ou du Real Madrid, cet argument n’est pas négligeable.