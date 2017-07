Mercato : L’OL et l’OM dans le coup pour Moussa Sissoko

Dans : Mercato, OM, OL.

Zappé du stage de préparation de Tottenham aux Etats-Unis, Moussa Sissoko est officiellement à l’infirmerie, où selon le club londonien il souffre d’un virus.

Une raison qui ne convainc personne, et surtout pas l’intéressé qui se serait vu reprocher « un taux d’oxygène dans le muscle trop important ». Son absence a au moins le mérite de clarifier les choses, les Spurs sont totalement ouverts aux offres pour le milieu de terrain recruté pour 35 ME en provenance de Newcastle un an plus tôt. L’ancien toulousain sortait d’un Euro resplendissant, où il avait été de loin le meilleur joueur français de la finale. Un an plus tard, la musique est différente puisqu’il n’a pas su s’imposer à Tottenham, et a vu sa valeur chuter, même s’il continue d’être régulièrement utilisé par Didier Deschamps en bleu.

Concernant son avenir sur le marché des transferts, L’Equipe fait le point à ce sujet ce vendredi. Everton s’est renseigné pour un prêt, ce qui ne convient pas à Tottenham. Le joueur souhaite continuer l’aventure en Angleterre, et rejoindre les Toffees de Wayne Rooney aurait du sens pour lui. Mais pour l’heure, deux clubs français sont à l’affût. Il s’agit de Lyon et de Marseille. Le club rhodanien garde cette piste sous le pied au cas où son milieu de terrain, lourdement amputé par les départs de Tolisso et Gonalons, ne tienne pas la route. Il faut dire que l’OL effectue le pari de s’en sortir sans recrue dans ce secteur de jeu, confiant les clés du jeu à Ferri, Darder ou Grenier, ce qui pourrait ne pas suffire. Du côté de Marseille, la piste Sissoko a plus de chance notamment dans le projet olympien qui s’attache à faire (re)venir des internationaux tricolores. Toutefois, entre le montant du transfert et le salaire de Sissoko, l’investissement ne sera pas négligeable, même si Rudi Garcia n’a pas dit non à la venue d’un milieu de terrain supplémentaire.