Mercato : Kingsley Coman reçoit deux offres de 50 ME

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga, Serie A.

Prêté par la Juventus au Bayern Munich depuis l'été 2015, Kingsley Coman aura de nombreuses options lors du prochain mercato, et notamment en Premier League.

Après un début de saison compliqué, au retour de l'Euro 2016 perdu avec l'équipe de France, l'ailier retrouve peu à peu son véritable niveau sous le maillot du Bayern. Depuis plusieurs semaines, l'international français dispose d'un meilleur temps de jeu sous les ordres d'Ancelotti, et le club allemand se prépare donc à lever son option d'achat de 21 ME, comme l'a confié Rummenigge au début du mois. Si cela se confirme, rien ne dit que Coman sera à Munich la saison prochaine. S'il appartient encore à la Juve, l'ancien joueur du PSG pourrait effectivement quitter la Bundesliga pour devenir titulaire dans un autre grand club. Et celui-ci pourrait se trouver en Angleterre.

En effet, selon TF1, Chelsea et Manchester City ont déjà offert 50 millions d'euros à son club turinois en vue d'un potentiel transfert estival. Très populaire, le joueur de 20 ans serait ouvert à un départ outre-Manche, où il pourrait donc retrouver soit Antonio Conte, son ancien entraîneur en Italie, soit Pep Guardiola, son ancien coach en Bavière. Mais avant de penser à tout cela, Coman devra d'abord régler son cas avec ses deux clubs actuels...