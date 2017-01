Mercato : Jean va bien quitter Monaco pour Toulouse

Bonne route a mon petit coco pops😁😁😜 @corentinjean !! 💪🏾👊🏾⚽️ Bonne chance avec Toulouse on se revoit en avril à Louis II #ASMTFC #Daghe @bakayoko_official14 @k.mbappe29 @asmonaco

A photo posted by Benjamin Mendy (@benmendy23) on Jan 21, 2017 at 8:32am PST