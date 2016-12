Mercato : Il a brillé contre le PSG, l’ASSE le veut !

Dans : Mercato, ASSE, PSG.

Si le PSG a terminé à la deuxième place de sa poule de Ligue des Champions derrière Arsenal, il le doit en dernier lieu à son match nul concédé face au Ludogorets lors de l’ultime journée, ce qui pratiquement personne n’avait vu venir. Mais comme à l’aller, les Bulgares ont joué le jeu à fond, passant même tout près de la victoire.

Et à cette occasion, Wanderson, qui avait marqué le but du 1-2 pour la formation de Razgrad, a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois annonce France Football. Le milieu de terrain offensif brésilien pourrait faire l’objet d’une offre de la part des Verts afin de compenser le départ d’Oussama Tannane pour la Coupe d’Afrique des Nations. Agé de 28 ans, Wanderson est évalué à 3 ME, et pourrait accepter de changer d’air après trois saisons passées au sein du championnat bulgare.