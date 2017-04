Mercato : Griezmann relance le duel entre Mourinho et Guardiola

Lassé de répondre aux mêmes questions depuis des mois, Antoine Griezmann s’agace lorsqu’on l’interroge sur son avenir. Il faut dire que le Français a déjà mis les choses au clair à de nombreuses reprises.

Lié à l’Atlético Madrid jusqu’en 2021, l’attaquant de 26 ans n’a pas l’intention de partir cet été. Et encore moins pour l’Angleterre où la météo ne lui convient pas. Insuffisant pour stopper les rumeurs de la presse anglaise qui insiste régulièrement sur l’intérêt de Manchester United. L’international tricolore est effectivement la priorité du manager José Mourinho, qui vient peut-être de perdre Zlatan Ibrahimovic, victime d’une grave blessure au genou.

Le club mancunien serait donc prêt à miser les 100 M€ de la clause libératoire de Griezmann, tout comme Chelsea… et Manchester City ! A en croire le Daily Mail, le coach Pep Guardiola penserait à l’ancien joueur de la Real Sociedad pour compenser l’éventuel départ de Sergio Agüero. On pourrait donc assister à une nouvelle bataille entre les deux meilleurs ennemis, Mourinho et Guardiola, cette fois sur le marché des transferts.