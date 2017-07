Mercato : Encore un remplaçant bien vendu au Real Madrid

Dans : Mercato, Liga.

Cet été, le Real Madrid fait le ménage sur son banc de touche. James Rodriguez, Alvaro Morata et Mariano Diaz se sont tous vus indiquer la sortie, et c’est désormais le cas de Danilo. Selon la presse brésilienne, le latéral droit s’est engagé ce vendredi avec Manchester City pour la somme de 36 ME, et le transfert sera officialisé dans les prochaines heures. Et cela une semaine après l’achat par les Citizens de Kyle Walker pour près de 60 ME. Visiblement, le poste d’arrière droit sera bouclé…