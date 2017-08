Mercato : Drinkwater à Chelsea, 44 ME ou ça tombe à l'eau

Dans : Mercato, Premier League.

Milieu de terrain révélé la saison du titre par Leicester et depuis international anglais, Danny Drinkwater devait quitter les Foxes cet été.

Mais le prix réclamé par l’ancien champion a de quoi refroidir ses plus fervents courtisans. En effet, Chelsea et Antonio Conte désiraient recruter le milieu box-to-box afin d’en faire un joueur capable de prendre la relève de joueurs comme Lampard ou Matic dans les deux surfaces. Mais la première offre de la part du club londonien a été repoussée, et Chelsea s’est vu préciser qu’un transfert ne pourrait avoir lieu qu’à partir d’un montant de 44 ME.