Mercato : Delort arrive à Toulouse pour signer quatre ans

Dans : Mercato, TFC, ASSE.

Pressenti pour rejoindre Toulouse depuis quelques jours, malgré le fort intérêt de l'AS Saint-Étienne, Andy Delort prend bel et bien la direction du TFC. En effet, selon L'Equipe, le buteur des Tigres devrait bientôt signer un contrat de quatre ans au sein du club de Pascal Dupraz. L'ancien Caennais est même attendu en Occitanie ce vendredi pour finaliser son transfert et passer sa visite médicale, alors Monterrey a accepté de lâcher son joueur pour un peu plus de six millions d'euros. Si cette opération se confirme, le TFC frapperait ainsi un grand coup sur ce mercato hivernal tout en réalisant l'une de ses transactions les plus chères de son histoire.