Mercato : Comment le PSG peut pousser Lacazette vers l’Angleterre

Après la démonstration de l’Olympique Lyonnais contre Metz (5-0) dimanche dernier, Jean-Michel Aulas a mis les choses au clair concernant Alexandre Lacazette (25 ans).

Peu importe le nom des formations intéressées, le président de Lyon fera le maximum pour conserver son attaquant l’été prochain. Et ce même si certains mouvements ne joueront pas en faveur de l’OL. En effet, le Daily Mirror indique que les Gunners d’Arsenal ont fait de l’international français leur priorité en cas de départ d’Alexis Sanchez (28 ans).

Et on le sait, le Paris Saint-Germain rêve d’arracher le Chilien à un an de la fin de son contrat. A noter que Liverpool serait toujours intéressé par Lacazette. Mais toujours selon la même source, les Reds doivent d’abord se séparer de Daniel Sturridge (27 ans), notamment convoité par… le PSG ! Autant dire que le champion de France pourrait influencer l’avenir du buteur lyonnais sous contrat jusqu’en 2019.