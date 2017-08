Mercato : Comment le PSG peut envoyer Griezmann à MU

Dans : Mercato, Liga, PSG, Premier League.

Resté à l'Atlético Madrid à la demande de ses dirigeants, qui sont privés de recrutement jusqu'en 2018, Antoine Griezmann pourrait encore quitter la Liga si... Jan Oblak venait à rejoindre le PSG.

Au cours des dernières saisons, Antoine Griezmann a souvent été cité dans le viseur du club de la capitale française. Si cette saison, Paris a d'autres chats à fouetter après avoir recruté Neymar, le PSG pourrait quand même influencer le mercato de l'attaquant français. En effet, Grizi peut encore partir cet été, malgré le fait qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2022 en juin dernier. Selon Don Balon, le joueur de 26 ans est prêt à envisager un départ si l'Atletico venait à perdre son gardien Jan Oblak, ardemment courtisé par le PSG durant ce mercato.

Si ce transfert se réalise, Griezmann pourrait lâcher Diego Simeone. Et deux clubs sont à l'affût. Manchester United d'abord, qui, malgré le recrutement de Lukaku et le possible retour d'Ibrahimovic, rêve toujours d'attirer Griezmann dans ses filets, et Barcelone, qui cherche une nouvelle star offensive pour remplacer Neymar. Si tout reste à faire dans ce dossier, le feuilleton Griezmann n'est pas encore fini alors que le marché fermera ses portes le 31 août prochain.