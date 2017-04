Mercato : C. Carrasso proche d’un accord avec Montpellier

Dans : Mercato, Bordeaux, MHSC.

A Bordeaux, le président Stéphane Martin a récemment pris la parole pour assurer qu’aucune décision n’avait été prise concernant l’avenir de Cédric Carrasso au poste de gardien de but.

Ce dernier arrive en fin de contrat, et des rumeurs de plus en plus persistantes annoncent la signature de Benoit Costil, qui a d’ores et déjà fait savoir qu’il partirait de Rennes cet été. Sentant probablement que la fin de son aventure girondine était proche, Carrasso aurait pris les devants selon Canal+, qui affirme que des discussions ont été entamées avec Montpellier, et qu’un accord est désormais proche. Le portier de 35 ans arriverait dans l’Hérault pour faire l’unanimité alors que Pionner et Jourdren n’ont clairement pas donné satisfaction cette saison.

Cela permettrait à l’ancien gardien numéro 3 de l’équipe de France de pouvoir s’offrir un nouveau contrat, et d’éviter de se retrouver dans une situation délicate si Costil devait signer au sein du club aquitain. Car le club au scapulaire possède déjà deux autres gardiens, et tout le monde ne pourra pas avoir une place au soleil la saison prochaine. Et cela, Cédric Carrasso semble bien l’avoir compris.