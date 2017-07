Mercato : Bournemouth refuse une offre du TFC pour Gradel

Indésirable du côté de Bournemouth, où il ne figure plus trop dans les plans d'Eddie Howe, Max-Alain Gradel est sur le départ durant ce mercato d'été. Son nom circule en Ligue 1, et Toulouse est même passé à l'action en faisant une offre de prêt, selon Sky Sports. Sauf que cette dernière a été refusée par le club anglais, qui souhaite vendre son attaquant de 29 ans dans un transfert sec, histoire de récupérer quelques millions d'euros.

