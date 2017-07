Mercato : Après l’ASSE, Nantes craque pour Guendouzi

Dans : Mercato, FC Nantes, Ligue 2.

Relégué en Ligue 2, le FC Lorient ambitionne de se construire une belle équipe pour ne pas rester longtemps dans l’étage inférieur.

Sous les ordres de Michaël Landreau, les Merlus doivent aussi résister aux sirènes des clubs de Ligue 1 pour certains joueurs. C’est le cas du jeune et prometteur Matteo Guendouzi. Déjà suivi par Saint-Etienne, qui voulait le faire venir en échange de Fabien Lemoine. A 18 ans, le milieu de terrain fait partie des joueurs sur lesquels le club breton compte bien s’appuyer, mais cela pourrait devenir compliqué.

En effet, selon Goal, le FC Nantes est entré dans la danse avec une première offre ferme de transfert qui a été refusée par le FC Lorient. Le joueur serait désireux de jouer régulièrement et aurait choisi pour cela de continuer l’aventure avec les Merlus, mais le forcing des Canaris de Claudio Ranieri pourrait aussi faire douter Guendouzi. Une réunion décisive entre les dirigeants morbihannais et l’entourage du joueur devrait aider à y voir plus clair dans les prochains jours.