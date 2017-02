Mercato : Accord trouvé entre Griezmann et Man Utd pour le mercato d'été !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Buteur ce mercredi soir lors de la défaite de l'Atlético Madrid contre le Barça, Antoine Griezmann entame à priori ses derniers mois en Liga. En effet, selon Yahoo, l'attaquant français a trouvé un accord avec Manchester United pour rejoindre les Red Devils l'été prochain. Il reste aux deux clubs à s'entendre... ou pas.

Un salaire de 17,7ME par saison et la perspective de retrouver son pote Paul Pogba, voilà les deux éléments qui auraient fait pencher la balance en faveur de Manchester United ces dernières heures lors des négociations avec Antoine Griezmann. Car selon Yahoo France, le joueur français et le club de José Mourinho sont parvenus à un accord, lequel est toutefois soumis à une entente entre l'Atlético Madrid et Manchester United. Mais faute d'une solution amiable, les dirigeants mancuniens sont prêts à lâcher les 100ME de la clause libératoire d'Antoine Griezmann dont le Special One a fait sa cible numéro 1. Lors du mercato estival 2017, Manchester United s'apprête donc à frapper un nouveau grand coup...même si pour l'instant le géant anglais est loin de briller malgré son dernier marché des transferts de gala.