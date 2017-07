Mercato : Accord Monaco-Madrid pour Mbappé à 180ME ?

Dans : Mercato, Monaco, Liga.

Le quotidien Marca l'annonce ce mardi sur son site, un accord de principe aurait été trouvé entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour le transfert immédiat de Kylian Mbappé moyennant 180ME, nouveau record pour un footballeur.

Alors que l'on semblait s'orienter vers une saison de plus pour Kylian Mbappé à Monaco, Marca balance une bombe en affirmant que le club de la Principauté et les Merengue ont finalisé ce mardi un accord de principe qui permettrait à la jeune star du foot français de signer à Madrid pour un total de 180ME, à priori avec 150ME de fixe et 30ME de bonus, ou bien 160ME et 20ME. De son côté, Kylian Mbappé pourrait s'engager jusqu'en 2023 avec un salaire annuel net de 7ME.

Evidemment aucune des deux formations n'a encore réagi, même si la semaine passée l'AS Monaco s'était officiellement fâchée contre les contacts déjà établis par des clubs directement auprès de Kylian Mbappé. Selon Marca, Monaco avait d'abord réclamé 190ME avant de baisser son tarif, même si Manchester City se faisait de plus en plus pressant dans ce dossier, tandis que l'ASM refusait de vendre son attaquant au PSG.