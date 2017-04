Mercato : 95ME pour le PSG et Monaco, Mourinho craque !

Dans : Mercato, Premier League, PSG, Monaco, Ligue 1.

Dans l'objectif de renforcer le milieu de terrain de Manchester United, José Mourinho veut recruter deux stars du championnat de France lors du prochain mercato estival.



Auteur d'une bonne première saison sur le banc de touche de Manchester United, qui est toujours en lice pour terminer sur le podium de Premier League et pour remporter l'Europa League après s'être adjugé le Community Shield et la Coupe de la Ligue, José Mourinho veut passer la vitesse supérieure la saison prochaine. Pour cela, le club mancunien prévoit une nouvelle fois de faire des folies sur le marché des transferts. Et l’entraîneur portugais souhaiterait faire une partie de ses emplettes en France.

En effet, selon The Express, MU est prêt à débourser 95 millions d'euros en L1 l'été prochain en recrutant Blaise Matuidi et Bernardo Silva. Pour renforcer son entrejeu, tout en se séparant de certains de ses cadres comme Fellaini, le Special One veut donc attirer dans ses filets l’expérimenté milieu de terrain du PSG, qui rêve de rejoindre Pogba à Old Trafford, pour 35 ME. Et pour s'attacher les services de l'ailier monégasque, qui fait partie de l'écurie de l'agent Jorge Mendes, comme Mourinho, Manchester United veut faire une offre de 60 ME. Deux sommes colossales qui pourraient bien faire craquer Paris et Monaco, qui s'attendent de toute façon à être harcelés lors du prochain mercato...