Mercato : 1 ME par semaine, l’offre folle venue de Chine pour Rooney

Désormais entré dans l’histoire comme le meilleur buteur de Manchester United, Wayne Rooney a tout de même perdu de sa superbe ces derniers mois.

Très décevant à l’Euro, il a progressivement perdu la confiance de José Mourinho, qui n’hésite pas à l’éclipser et ne l’a titularisé que huit fois en championnat cette saison. Le moment idéal pour aller voir ailleurs, et accepter une offre folle venue de Chine ? C’est ce qu’annonce Fox Sports, qui évoque ce dimanche des premiers contacts entre la superstar anglaise et des clubs du championnat chinois. Guangzhou Evergrande Taobao et Beijing Guoan seraient les deux clubs intéressés.

Ces derniers se sont renseignés auprès de Manchester United en vue d’un transfert cet été, et la réponse donnée par le club anglais a été plutôt favorable, laissant entendre que si tout le monde y trouvait son compte, le changement de club de Rooney ne serait pas contesté par les Red Devils. Pour convaincre l’attaquant anglais, un salaire colossal d’un million d’euros par… semaine est évoqué, ce qui ferait bien évidemment de l’ancien d’Everton le joueur de football le mieux payé de la planète. Sans compter des revenus qui pourraient grimper en terme de marketing, Rooney étant très populaire en Chine, avec des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux et des sponsors nombreux en provenance de l’Empire du Milieu. Reste tout de même à connaître l’avis du joueur, qui avait récemment confié que s’il devait changer de club un jour, il retournerait à celui de son enfance, à savoir Everton. Pas sur que les Toffees puissent s’aligner sur un tel salaire…