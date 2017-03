Man United : Mourinho ne va pas aimer la réponse de Griezmann

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

A la recherche du successeur de Wayne Rooney, le manager de Manchester United José Mourinho a fait d’Antoine Griezmann sa priorité pour l’été prochain.

Un intérêt flatteur pour l’international français qui pourrait en profiter pour retrouver son ami Paul Pogba. Sans compter le joli salaire que le club mancunien peut lui offrir. Mais pour l’attaquant de 25 ans, ces raisons ne sont pas suffisantes pour quitter l’Atlético Madrid. « Je suis très heureux ici, le temps aide beaucoup, les coéquipiers que j’ai font partie des meilleurs et l’entraîneur est top, a réagi Griezmann au micro de la chaîne espagnole RTVE. Je suis très bien ici et je n’ai aucune raison de partir. »

Car cette fois, le buteur des Colchoneros n’a pas de doute concernant l’avenir de son coach Diego Simeone. Affecté par la défaite en finale de la Ligue des Champions la saison dernière, l’Argentin avait envisagé un départ et inquiété ses joueurs. Désormais, El Cholo semble sûr de lui. « Il est très content et sait que l’équipe peut donner encore plus aussi bien en Ligue des Champions qu’en Liga alors il n’a pas de raison de partir », a assuré Griezmann, qui n’a pas l’intention de lâcher son coach pour Mourinho.