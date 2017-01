Les 10 gros transferts du sprint final du mercato

Dans : Mercato, Ligue 1, Foot Europeen, PSG, OM, OL.

Il reste désormais cinq jours aux clubs européens pour se renforcer et compléter leur effectif. C’est bien peu et c’est à la fois beaucoup, quand on sait qu’une bonne partie des opérations se finalise lors de la deadline day, le dernier jour du mois de janvier. Voici les 10 joueurs qui ont de sérieuses chances de changer de club dans cette dernière ligne droite, et qui vont donc animer les prochains jours du mercato.

Dimitri Payet (West Ham) : A moins du grand pardon et de plates excuses, voir Dimitri Payet rester à West Ham semble impossible. Tout le monde est remonté contre lui depuis qu’il a annoncé qu’il ne voulait plus porter le maillot des Hammers afin de revenir à l’OM. Le club provençal fait pour le moment durer le suspense, et ce sera certainement l’un des dossiers les plus suivis en France dans les prochains jours.

Jesé Rodriguez (PSG) : Unai Emery ne compte plus sur lui, le joueur l’a compris mais veut rejoindre Las Palmas. Une destination qui ne plait pas du tout au PSG, pour des raisons financières comme sportives. Envoyé vers Middlesbrough, l’Espagnol n’a toujours pas signé, faute d’un accord total. Cela pourrait laisser la place à Las Palmas, qui essaye de faire un effort financier pour remporter la mise.

Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande) : Ancienne pépite du FC Porto, le Colombien n’a pas convaincu à l’Atlético Madrid avant de s’envoler vers la Chine. Il a désormais l’ambition de revenir en Europe, et espère trouver preneur d’ici à mardi soir. Leicester City essaye de boucler cette opération, alors que le club chinois ne compte plus sur lui.

Manolo Gabbiadini (Naples) : Un attaquant buteur de 25 ans qu’un grand club européen ne retient pas, c’est forcément intéressant. Manolo Gabbiadini va très probablement changer de club cet hiver, et les Anglais pourraient bien frapper fort pour le faire venir, puisque Southampton approche les 20 ME bonus compris pour le recruter. Mais d’autres clubs sont sur les rangs pour ce qui pourrait être l’un des gros chiffres de cette fin de mercato niveau indemnités de transfert.

Antonio Cassano : Pour ceux qui cherchent un buteur expérimenté, Antonio Cassano est libre depuis qu’il vient de résilier son contrat avec la Sampdoria Gênes, le club qui l’avait relancé en 2007 après son échec au Real Madrid. A 34 ans, l’ancien enfant terrible du football italien n’a plus forcément toutes ses jambes, mais a toujours son caractère de feu.

Nicolas Pépé (Angers) : La donne est simple pour le très prometteur ailier ivoirien. Le premier club à mettre 10 ME sur la table remportera la mise. Pour le moment, beaucoup de clubs se sont positionnés, certains ont offert jusqu’à 6 ME, mais pas plus haut. Monaco, Lille ou les clubs anglais craqueront-ils ? A moins que l’OM ne débarque en cas d’échec avec Payet ?

Clément Grenier (Lyon) : Le joueur est prévenu, il a très peu de chances de jouer en deuxième partie de saison à Lyon. Le message est passé et Grenier est prêt à faire de gros efforts pour réduire son salaire. De son côté, Lyon ne sera pas trop gourmand pour un joueur libre dans 18 mois, et qui perd chaque mois de sa valeur, alors que son salaire reste énorme pour un élément du bout du banc. Le premier club à faire une offre sérieuse aura ses chances.

Jesus Navas (Manchester City) : Au cœur de l’incroyable concurrence à Manchester City, l’ailier espagnol perd progressivement du poids. Malgré le soutien de Pep Guardiala, l’ancien sévillan n’a débuté que six matchs en Premier League, et City ne dirait pas non à un départ en cas de belle offre. Deux clubs turcs se sont lancés sur sa piste, en espérant récupérer l’ailier de 31 ans dans les prochains jours.

Salvatore Sirigu (Séville via PSG) : Prêté par le PSG à Séville, le gardien italien n’a pas réussi à s’imposer et cela l’agace au plus haut point. Il cherche désormais un autre point de chute alors qu’il n’est pas parvenu à gagner sa place dans une équipe qui tourne parfaitement bien. Le portier transalpin ne peut pas retourner à Paris, mais le PSG ne s’opposera pas à un nouveau prêt si le joueur trouve un club qui lui convient.

Dani Parejo (Valence) : Titulaire indiscutable à Valence depuis 2011, l’ancien joueur du Real Madrid a émis le souhait de partir. Le club espagnol ne pourra donc pas être trop regardant pour son milieu de 27 ans, qui intéresse beaucoup de monde et notamment le FC Séville.