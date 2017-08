Le transfert qui choque Julien Cazarre, ce n’est pas celui de Neymar

Dans : Mercato, PSG, Monaco, Premier League.

Cela n’a sans doute échappé à personne, les prix du marché s’envolent cet été. Et pour beaucoup, le Paris Saint-Germain est en partie responsable.

En cause, la signature de Neymar pour 222 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire. Mais s’il y a bien une opération choquante pour Julien Cazarre, ce n’est pas celle du Brésilien. En tant que supporter parisien, l’humoriste ne comprend pas comment Monaco a pu faire de l’ancien Marseillais Benjamin Mendy le défenseur le plus cher au monde en le vendant à Manchester City.

« Quel scandale ! Quelle honte ! Mais jusqu'où ira le football business? Comment peut-on payer une telle somme pour un transfert ? Ils sont complètement à la masse nos amis du Golfe. Alors oui, c'est un bon joueur, la bulle inflationniste a bouleversé la donne et la création du dernier iPhone pourrait soigner cent familles africaines du paludisme (non, pas avec une appli, avec l'oseille investie, bande de nases). Mais franchement, de là à payer 57 M€ pour Benjamin Mendy, faut pas déconner les gars, vous avez mis du chichon dans la chicha ! », s’est emporté le chroniqueur de France Football.

222 M€ pour Neymar, c’est normal...

« A la limite, que tu paies Neymar 222 millions, c'est pas ouf, c'est le meilleur joueur du monde des dix prochaines années, c'est une star mondiale et il peut être rentabilisé en fric et en image, sans parler du fait qu'il peut faire basculer un match à lui tout seul (les supporters parisiens ont encore le cucul tout rouge de ses coups de martinet du 8 mars dernier). (...) Alors il est sympatoche, le Benji, il se débrouille pas trop mal sur son côté gauche depuis un an, mais casquer 57 millions parce que tu es vexé d'avoir raté Daniel Alves, on est à la limite de la bouffée délirante consumériste », a ajouté Julien Cazarre, qui pourrait citer beaucoup d’autres transferts surpayés cet été.