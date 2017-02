L1 : Le 11 type du mercato d'hiver

Dans : Mercato, OL, OM, PSG, LOSC.

Le mercato est terminé depuis plus de 24 heures désormais, et même si quelques dernières transactions peuvent encore avoir lieu avec les ventes de joueurs à l’étranger, cet épisode hivernal aura été l’un des plus marquants de l’histoire du championnat de France. Lille, Marseille, le PSG, Lyon l’auront très bien animé, alors que des clubs comme Toulouse, Rennes, Montpellier, Bordeaux et Saint-Etienne ont aussi tenté de se renforcer. Des lors, les chiffres sont inédit, et c’est la somme de 150 ME qui a été dépensée par les clubs de Ligue 1 pour se renforcer. De quoi faire une belle équipe compétitive, comme le monte ce 11 type des recrues arrivées en France cet hiver.

La compo du mercato d’hiver : Raïs M’Bohli (Rennes) - Issa Cissokho (Angers), Junior Alonso (Lille), Patrice Evra (OM) - Younousse Sankharé (Bordeaux), Morgan Sanson (OM) - Dimitri Payet (OM), Julian Draxler (PSG), Memphis Depay (OL) – Andy Delort (Toulouse), Gonçalo Guedes (PSG)

Remplaçants : Lukas Pokorny (Montpellier), Fallou Diagne (Metz), Grégory Sertic (OM), Anwar El Ghazi (Lille)