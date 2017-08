L1 : L'UNFP s'insurge et propose des solutions pour améliorer le mercato

Dans : Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Depuis quelques semaines, de nombreuses voix du football mondial, de Massimiliano Allegri à José Mourinho en passant par Arsène Wenger, s'élèvent pour critiquer la durée de la période des transferts. Si la Premier League a récemment proposé de raccourcir le calendrier du mercato, l'UNFP a suivi le mouvement ce lundi.

« Des refrains repris, faut-il le rappeler, au cœur de l’hiver avec un mercato détourné, lui, de sa fonction originelle, celle validée en son temps par la FIFPro et par l’UNFP : apporter une ou deux corrections au maximum à l’effectif d’un club, là encore pour préserver l’équité des compétitions et protéger la stabilité contractuelle. De la même façon, l’UNFP a toujours considéré, mais en prêchant jusqu’à maintenant dans le désert, que la période de mutation estivale devrait être implantée différemment et réfléchie au niveau européen. Pourquoi ne pas envisager, dans un bel esprit d’harmonisation, d’un début au lendemain de la dernière journée de championnat du dernier pays du top five encore en compétition (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie) et d’une clôture selon le même principe en se calant sur le début du championnat dans le premier de ces cinq pays, leaders sur le marché des transferts ? Les effectifs ainsi fixés permettraient d’éviter les excès qui ont assombri notre été, entre jeux de dupes, pressions diverses et accords qui balancent entre illégalité et amoralité. Cela pourrait même permettre à un grand nombre de joueurs de contrôler plus efficacement leur carrière et d’effectuer leurs choix en conséquence… », a lancé, dans un communiqué, le syndicat des joueurs professionnels, qui demande donc une réforme du marché des transferts dans l'objectif de le rendre plus lisible et plus équitable.