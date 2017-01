Juventus : Zaza est à un piétinement de Valence

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Liga.

Complètement éjecté par West Ham, dont le manager Slaven Bilic ne veut plus entendre parler, Simone Zaza va revenir à la Juventus dans les prochaines heures, son prêt étant sur le point d’être annulé. Mais l’attaquant italien ne retrouvera pas le club turinois, puisqu’il est attendu à Valence. Les médias espagnols annoncent son arrivée pour ce week-end, pour un prêt avec option d’achat à 15 ME. Avec West Ham, le Transalpin devenu célèbre avec son pénalty improbable manqué face à l’Allemagne lors du dernier Euro, a marqué zéro but en 11 matchs.