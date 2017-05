FCN : Plus de 2 ME par an et Conceição est le patron à Nantes

Alors que le FC Nantes n’a plus rien à voir depuis son arrivée sur le banc de touche, Sergio Conceição a prolongé son contrat jusqu’en 2020 avec les Canaris après la victoire acquise en fin de match face au FC Lorient le week-end dernier (1-0). « C’était une décision facile pour moi » avait expliqué l’entraîneur portugais en conférence de presse d’après-match. Et pour cause…

Selon les informations de Gilles Favard, l’entraîneur du FCN va désormais entrer dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de Ligue 1 derrière Rudi Garcia, Leonardo Jardim, Lucien Favre et Unai Emery. En effet, l’ancien technicien du Vitória Guimarães va désormais toucher 2 ME par an, en plus des primes selon le consultant de la Chaîne L’Equipe. Avec une telle revalorisation salariale, il était donc difficile pour Conceição de refuser l’offre nantaise, alors que Lyon et le Standard de Liège semblaient intéressés par ses services.