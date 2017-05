FCGB : Bordeaux a l'intention de copier l'OL et ne s'en cache pas

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, OL.

Cinquième de Ligue 1 avec un point d’avance sur l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé des couleurs cette saison avec Jocelyn Gourvennec aux manettes. Le club au scapulaire a également modifié sa direction, puisque c’est désormais Stéphane Martin qui préside le club depuis le départ de Jean-Louis Triaud il y a quelques semaines. Le nouvel homme fort des Girondins sera forcément très attendu cet été à l’occasion de son premier mercato, lequel devrait être agité à Bordeaux, notamment en cas de qualification pour l’Europa League.

Interrogé par nos confrères de BeIN Sports sur la politique du club sur le marché des transferts, Stéphane Martin n’a pas caché que l’un des modèles des marines et blancs sera un autre club de l’Hexagone, l’Olympique Lyonnais. « Le projet bordelais ressemblera plus à un projet « à la Lyon ». On ne va pas arriver en dépensant 100 millions d’euros sur le marché des transferts la première année, mais on a des talents à lancer, que ce soit des jeunes de notre centre de formation, ou des « paris » sur des jeunes recrutés ailleurs. C’est ce qu’on veut faire pour progresser, des jeunes de l'extérieur, de la formation, en marchant bien une saison, puis, après, en consolidant, et en montant petit à petit en gamme, si possible » a-t-il confié, expliquant ainsi clairement que le projet bordelais n’avait rien à voir avec ceux de l’ASM ou de l’OM, qui profitent de capitaux étrangers. Le président des Girondins espère en tout cas mener ce projet avec Jocelyn Gourvennec, dont la prolongation de contrat est toujours dans les tuyaux. « Il est réceptif, donc les étoiles semblent être plutôt bien alignées, mais on verra ça dans trois semaines, quand la saison de Ligue 1 sera finie. Pour l'instant, c’est bien parti en tout cas ». Quoi qu’il en soit, le mercato de Bordeaux dépendra en partie du classement final du club. Et dans ce domaine, les Girondins ont leur destin en main pour disputer l’Europe la saison prochaine.