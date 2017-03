EdF : Mbappé, le mercato, Griezmann s’énerve

Dans : Mercato, Equipe de France.

L’équipe de France a affronté l’Espagne ce mardi au Stade de France, et cela tombait bien pour les journalistes de l’autre côté des Pyrénées. Car de nombreuses rumeurs arrivent en provenance d’Espagne au sujet de joueurs tricolores qui pourraient changer d’air, et cela concerne directement les formations de la Liga. Marca a titré plusieurs fois sur le phénomène Kylian Mbappé, sur lequel le Real Madrid pourrait complètement craquer. D’un autre côté, Antoine Griezmann est régulièrement envoyé à Manchester United, Chelsea ou au PSG, même s’il a déjà répondu à la question. Alors, quand l’attaquant de l’Atlético Madrid s’est fait interroger sur tous ces sujets par la presse espagnole dans les couloirs du Stade de France, il a exprimé clairement son ras le bol.

« Vous êtes lourds avec Mbappé ! Laissez-le profiter à Monaco. Qu’on arrête de parler de mercato, de moi ou de Kylian. Il a 18 ans et il doit profiter du foot et de Monaco », a pesté Antoine Griezmann, qui n’avait visiblement pas le cœur à évoquer ce sujet après une défaite, lui qui avait déjà eu du mal à digérer son but refusé par l’arbitrage vidéo.