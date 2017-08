Dortmund : Dembélé sèche l’entrainement, ça sent le clash

Dans : Mercato, Bundesliga, Liga.

Annoncé de plus en plus proche du FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne s’est pas rendu à l’entrainement du Borussia Dortmund ce jeudi. L’ailier français n’a prévenu personne, zappant totalement la séance au moment où le club espagnol tente de convaincre son homologue allemand de le lâcher. « On essaye de le contacter, on ne sait pas où il est. On espère qu’il n’y a rien de grave », a lâché Peter Bosz, qui feint la surprise alors que Dembélé essaye de pousser son transfert à Barcelone à se faire.