Deux incroyables raisons éloignent Griezmann de la Premier League

Troisième du classement du dernier Ballon d’Or, Antoine Griezmann pourrait changer d’air l’été prochain, surtout si Diego Simeone venait également à rendre son tablier d’entraineur de l’Atlético Madrid.

Mais pour ceux qui envoient déjà l’attaquant français à Manchester United ou Chelsea, il va falloir attendre un peu car l’ancien de la Real Sociedad a des critères qui ne sont pas uniquement sportifs pour son avenir. Totalement accroc à la vie à l’espagnole, voire même à la sud-américaine, Antoine Griezmann a fait savoir que le traitement réservé aux footballeurs par la presse, mais aussi le temps maussade souvent constaté de l’autre côté de la Manche, étaient aussi des critères d’importance dans son futur choix.

« Après, je me demande où je peux partir. En Espagne, il y le Barça et le Real Madrid. Le Barça a les trois devant (Messi, Neymar, Suarez). Madrid, c’est impossible par rapport à mon club. Je crois qu’entre eux, ils ont un pacte. L’Allemagne, ce n’est pas trop un championnat qui m’attire. La France, pas pour l’instant. Et l’Angleterre, il y a beaucoup de doutes par rapport à ma vie privée. Tout ce qui est pluie, mauvais temps… J’ai besoin d’être heureux en dehors », a livré Antoine Griezmann dans une confidence sans filets sur RMC. Une manière de rappeler que le jeu de l’Atlético et la Liga le rendent pour le moment heureux, surtout dans un pays où il est désormais une tête d’affiche.