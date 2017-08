Barcelone : Liverpool craque, Coutinho va partir pour 90 ME

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Premier League.

Vexé et surtout amoindri par le départ de Neymar, le FC Barcelone entend bien utiliser les 222 ME récoltés pour se renforcer offensivement. Le club catalan, déjà à l’offensive sur le dossier Ousmane Dembélé au point de préparer une offre à hauteur de 70 ME et 15 ME de bonus éventuels, est tout proche de recruter Philippe Coutinho. L’attaquant de Liverpool est favorable à un transfert si et uniquement si tout le monde y trouver son compte et qu’il quitte les Reds en bons termes.

Cela en prend la direction puisque de nombreux médias européens ainsi qu’ESPN annoncent un accord trouvé pour un transfert qui frôlerait tout de même les 90 ME, sans compter les bonus qui pourraient se monter à 25 ME. Les représentants du Brésilien seraient désormais partis en direction de la cité catalane pour ficeler le futur contrat du joueur encore à Liverpool, mais visiblement plus pour très longtemps. De quoi rendre fou Jurgen Klopp, qui s’était fait assurer par ses dirigeants que Coutinho ne partirait pas cet été. Mais le FC Barcelone est bien placé pour savoir qu’un transfert peut toujours se faire, si le montant est suffisamment convaincant.