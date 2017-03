Atlético : La Chine arrive, Gameiro laisse sa place à Lacazette

Dans : Mercato, OL, Liga.

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Séville, Kevin Gameiro pense déjà à quitter l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival.

Et la raison est simple : l’attaquant de 29 ans a reçu une offre financière qui ne se refuse pas. On parle bien sûr d’un club chinois qui, selon Marca, lui aurait proposé un salaire annuel de 20 M€ ! Très intéressé, le Français a donc transmis l’information à ses dirigeants qui accepteront de le laisser filer à une seule condition. Elle concerne le TAS qui peut lever l’interdiction de recrutement de l’Atlético et permettre aux Rojiblancos de trouver le remplaçant de Gameiro.

A ce sujet, le vice-champion d’Europe a déjà identifié l’heureux élu puisqu’il s’agit d’Alexandre Lacazette (25 ans), qui ne serait pas insensible à l’intérêt madrilène. Encore faudrait-il trouver un accord avec l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas qui souhaitent conserver leur buteur. En tout cas, l’Atlético aura les moyens sachant que l’ancien Parisien ne sera pas vendu à moins de 32 M€, soit le montant dépensé pour son transfert en juillet dernier.