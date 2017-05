ASM : Le clan Bakayoko dézingue déjà la rumeur PSG !

Dans : Mercato, Ligue 1, Monaco, PSG.

Alors qu’une rencontre entre Tiémoué Bakayoko et la direction du Paris Saint-Germain a été évoquée ce mardi, la réaction de l’entourage de l’international français de l’AS Monaco ne s’est pas fait attendre. Effectivement, le frère et conseiller du jeune milieu de terrain monégasque a tenu à démentir cette information, à 24 heures d’une rencontre décisive entre l’ASM et la Juventus Turin en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

« Cette rumeur est totalement fausse. Des rumeurs diverses circulent sur l’avenir de Tiémoué. Certaines assurent qu’il a rencontré le PSG pour discuter d’un transfert, mais cette affirmation est totalement fausse et sans aucun fondement. Il a une chance de disputer une finale de Ligue des Champions. Je ne comprends pas quel est l’intérêt de publier une chose aussi fausse et farfelue dans ce texte ? Si un média turinois l’avait fait, j’aurais probablement été plus compréhensif. C’est le jeu médiatique traditionnel à l’approche du mercato, mais les circonstances me font sortir de mon silence » a expliqué Abdoulaye Bakayoko à l'AFP. Dans le viseur du PSG ou pas, son frère devra être à la hauteur mercredi soir en demi-finale de la Ligue des Champions, puisque ce dernier devrait tenir sa place malgré sa fracture du nez.