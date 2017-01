ASM : Danger pour Kylian Mbappé, Dortmund prépare son attaque

Dans : Mercato, Bundesliga, Monaco.

Potentiellement à la recherche du remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang, le Borussia Dortmund a jeté son dévolu sur une pépite de l'AS Monaco.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, il y a trois saisons et demi, Pierre-Emerick Aubameyang fait des malheurs en Bundesliga. Mais à 27 ans, et alors que son club stagne en Ligue des Champions tout en restant dans l'ombre du Bayern Munich, l'ancien joueur de l'ASSE pourrait bien faire ses valises au cours de l'été prochain. Du Real Madrid à Manchester City, tous les plus grands clubs d'Europe s'intéressent à l'international gabonais. Par conséquent, les Jaune-et-Noir préparent déjà leurs arrières en pensant à l'après Aubameyang. Et son possible successeur pourrait bien se trouver en Ligue 1...

En effet, selon France Football, le club de la Ruhr garde un œil attentif sur Kylian Mbappé. Brillant cette saison avec Monaco, l'attaquant de 18 ans serait la priorité du Borussia lors du prochain mercato estival. Le profil de l’attaquant français, auteur de trois buts et de cinq passes décisives en 12 matchs de L1 cette saison, fait donc l'unanimité chez les pensionnaires du Signa-Iduna Park. Mais pour l'associer à un ancien du championnat de France, Ousmane Dembélé, Dortmund aura fort à faire. D'abord parce que la concurrence s'annonce rude, mais aussi et surtout parce que le club de Vadim Vasilyev ne lâchera pas son crack pour moins de 40 millions d'euros.