ASM : Avant de jouer l’OL, Monaco va lui ravir l’une de ses cibles

Dans : Mercato, Monaco, OL.

Sa magnifique aventure en Coupe d’Europe, l’AS Monaco risque de la payer sur le marché des transferts.

Même si par payer, les dirigeants monégasques entendent surtout en récolter les bénéfices financiers. Mais il est fort peu probable, étant donné les talents dans son effectif et les clubs qui les courtise, que Leonardo Jardim soit à la tête du même effectif en début de saison prochaine. Résultat, comme le club a su le faire par le passé, l’ASM cherche aussi à recruter des jeunes talents qui pourront grandir dans sa formation. C’est le cas de Youri Tielemans, qui impressionne tout le monde du haut de ses 21 ans, par ses qualités mais aussi sa science du jeu sous le maillot d’Anderlecht.

Le jeune belge est également suivi par Lyon et Marseille en Ligue 1, mais forcément le projet monégasque a de quoi séduire les pépites du football européen. Et selon Fabrizio Romano, cela pourrait aller vite dans les prochaines semaines car l’ASM a accéléré nettement dans ce dossier à 30 ME. Le journaliste qui œuvre pour The Guardian et Di Marzio assure que des discussions sont en cours, qu'un accord est proche et que le club du Rocher a fait de Tielemans sa priorité, et est prêt à mettre rapidement les moyens pour cela. De quoi faire trembler l’OM et l’OL, qui n’ont pour le moment fait qu’observer le joueur, et n’ont pas forcément les mêmes moyens financiers que Monaco, qui va toucher un véritable jackpot avec son aventure en Ligue des Champions.