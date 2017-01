Accord MU-Everton annoncé pour Schneiderlin

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Privé de temps de jeu à Manchester United, Morgan Schneiderlin va bien rejoindre Everton. Les négociations n’ont jamais cessé entre les deux clubs depuis le 1er janvier, et elles ont abouti à un accord pour un transfert entre 26 et 28 ME, annonce The Telegraph. Le milieu de terrain français est lui d’accord avec les Toffees depuis quelques temps déjà, et il devrait signer dans les prochaines 48 heures avec le club de Liverpool. MU fera ainsi quasiment une opération blanche avec l’international français, acheté pour 28 ME à Southampton il y a 18 mois de cela.