Vidéo : L'improbable raté de Gabriel Jesus face aux Spurs

La nuit dernière, Manchester City affrontait Tottenham dans le cadre de l’International Champions Cup. L’équipe entraînée par Pep Guardiola s’est largement imposée (3-0) grâce à des buts de John Stones, Raheem Sterling et de Brahim Diaz. Mais l’image de ce match, c’est surtout l’improbable raté de Gabriel Jesus, amené à concurrencer Sergio Agüero à la pointe de l’attaque des citizens. L’international brésilien a raté un but tout fait, sur une offrande du Belge Kevin De Bruyne.

Gabriel Jesus where are you shooting?! #MCFC #FieldGoal pic.twitter.com/Nc7JktZaO7