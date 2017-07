A l'occasion du match amical qui opposait ce samedi l'Inter à Chelsea, Geoffrey Kondogbia a marqué un incroyable but contre-son-camp des 40m. Cela n'a cependant pas empêché l'équipe italienne de s'imposer 2 à 1 face aux Blues.

