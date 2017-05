Trophées UNFP : Bostock, Douchez... Double récompense pour Lens

Dans : Ligue 2, Lens.

Quatrième de Ligue 2 et toujours en course pour la montée avant la dernière journée de championnat, Lens vient d'être doublement récompensé de sa bonne saison aux Trophées UNFP. En effet, le milieu John Bostock a été élu meilleur joueur de Dominos L2, et Nicolas Douchez s'est adjugé le titre de meilleur gardien.