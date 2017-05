Strasbourg freiné, le suspense est total pour la montée

Dans : Ligue 2.

Folle avant-dernière journée en Ligue 2 ce vendredi soir, même si au final, il y aura eu peu d’enseignements et aucune annonce officielle. Seul Strasbourg a perdu des points.

En effet, sept équipes pouvaient encore rêver de la montée en Ligue 1, chose déjà exceptionnelle. Honneur au leader, avec Strasbourg qui se déplaçait à Niort. Dans un match échevelé, les Alsaciens ont tout d’abord mené au score, assurant pendant quelques minutes leur montée définitive. Avant de craquer, et de voir les Chamois repasser devant. Finalement, le Racing est allé chercher un nul qui vaut de l’or grâce à un retourné de Bahoken (2-2), qui lui permet de rester en tête. Mais derrière, cela pousse très fort.

Amiens a fait le travail en assommant Laval (3-0), et conserve donc sa deuxième place synonyme de montée directe avant son déplacement crucial à Reims de vendredi prochain. Une formation champenoise qui ne joue plus rien après sa défaite dans le derby face à Troyes (2-0), qui en profite pour conserver sa troisième place, à égalité de points avec Amiens, mais avec une différence de buts moins bonne de… deux unités. Le final de la semaine prochaine sera donc époustouflant, d’autant plus que Lens, déchainé au GFCO Ajaccio (0-4) et Brest, qui s’est arraché à Bourg (1-2), sont toujours à l’affût à un point derrière. Pour Nîmes, qui a battu l’AC Ajaccio (3-1), le miracle est toujours possible, même s’il faudra une hécatombe devant.

En bas de tableau, on ne sait toujours pas qui accompagnera Laval en National. Le Red Star a pris un point contre Sochaux (1-1), tout comme Orléans devant Clermont (2-2), laissant le club du Loiret avec deux points d’avance sur les Banlieusards.

Le classement complet après la 37e journée