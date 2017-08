RCL : Lens achète deux recrues en urgence

Dans : Ligue 2.

Très mal parti en championnat, le RC Lens s’est renforcé en cette dernière journée avec les arrivées de Cyrille Bayale et Moussa Maazou. Le premier est un milieu de terrain burkinabé qui arrive de Tiraspol, en Moldavie. Le second est un attaquant plus connu en France car déjà passé par Bordeaux et Monaco notamment. Il arrive en provenance de l’AC Ajaccio.