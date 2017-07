Officiel : Geoffrey Jourdren signe à Nancy

Dans : Ligue 2, Mercato, MHSC, Nancy.

L'AS Nancy-Lorraine a officialisé ce mardi après-midi la signature de Geoffrey Jourdren, le gardien de but âge de 31 ans qui quitte donc Montpellier après onze années, et un titre de champion de France. Geoffrey Jourdren, relégué sur le banc de touche une grande partie de la saison passée au MHSC, s'est engagé pour deux ans avec Nancy et tentera de contribuer au retour du club lorrain, relégué cette saison, dans l'élite.