Lens : Martel annonce une réunion d'urgence

Dans : Ligue 2.

Après un samedi noir pour le RC Lens, battu à Bollaert par Brest et dont le terrain a été envahi par ses propres supporters, Gervais Martel sait qu'il doit reprendre rapidement la main sous peine de se couper définitivement du public Sang et Or. Et, tandis que des rumeurs évoquent le limogeage imminent d'Alain Casanova, le président de Lens a annoncé qu'une réunion d'urgence du board du RC Lens se tiendra ce samedi soir.

« Le début de saison est catastrophique. La situation est très perturbante. Ça fait plusieurs matchs que l'on réfléchit à des solutions, avec notre actionnaire. On va avoir une réunion ce soir avec le board, mais on n’annoncera pas obligatoirement une décision aussitôt (…) La situation du coach avec le public est compliquée. Elle est due à la non montée de la saison dernière. Quand un coach signe un contrat, il est conscient de ce qui peut se passer, a prévenu Gervais Martel, qui a quand même regretté le comportement du public, lequel pourrait coûter cher à Lens. Je regrette cet envahissement. C'est regrettable. Je comprends mais ça va causer préjudice au club. » A noter que les supporters ont réclamé la démission de Casanova, mais également le départ de Gervais Martel...