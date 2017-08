Lens : Fracture du tibia pour Mouaad Madri !

Dans : Ligue 2, Lens.

Battu vendredi soir dans les ultimes seconde par Nîmes (1-2), devant un stade Bollaert médusé, le RC Lens a également perdu Mouaad Madri pour pas mal de temps. Recruté lors de ce mercato, le milieu offensif a été victime d'un choc lors d'un duel avec Fabien Garcia, et on a rapidement compris que sa blessure était sérieuse. Transporté sans délai dans un hôpital lensois, Mouaad Madri a passé des examens, lesquels ont finalement révélé une facture du tibia de la jambe droite. Le joueur lensois sera absent entre six et huit mois.