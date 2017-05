L2 : Usain Bolt a-t-il le niveau Ligue 2 ?

Dans : Ligue 2.

Sprinteur multi-médaillé et recordman de vitesse sur 100 mètres, Usain Bolt a quasiment tout gagné dans sa discipline, au point de regarder régulièrement ailleurs. Et il ne s’en est jamais caché, il adore le football et aimerait bien faire une carrière dans ce sport. Admirateur de Manchester United ou du Borussia Dortmund, le Jamaïquain a répondu à ce sujet dans les colonnes de So Foot. Prêt à tout pour conquérir le monde du ballon rond, le sprinteur assure penser sérieusement à débuter cette nouvelle carrière, y compris en faisant quelques sacrifices sur le prestige de son premier club.

« Si je me lance dans le football, j'ai l'ambition de faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Et je veux être un attaquant qui marque au moins 20 buts par saison. Jouer en Ligue 2 ? Pourquoi pas ! Je le ferais, si j'ai besoin de faire mes preuves. Il faut bien commencer quelque part », a expliqué la Foudre, qui pourrait en effet faire quelques différences dans l’antichambre de la Ligue 1 avec ses sprints pouvant aller jusqu’à 44 km/h sur la piste. Bien évidemment, la vitesse ne fait pas tout, et il faudra voir ce que cela donne à d’autres niveaux, techniques et tactiques notamment.