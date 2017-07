L2 : Quatre présidents demandent une L2 à 21 avec Bastia

Dans : Ligue 2.

Le CNOSF ayant décidé de suivre la décision de la DNCG, le SC Bastia jouera en National 1 la saison prochaine, même si le risque est grand de voir le club corse déposer le bilan. Ce samedi, France 3 Corse a dévoilé un communiqué dans lequel quatre présidents de Ligue 2, dont ceux de l’AC Ajaccio et du Gazélec, ainsi que celui de Tours, patron d’une société de tourisme en Corse, et du Paris FC, lui aussi impliqué dans la vie corse, réclament que la saison de L2 débute à 21 clubs dont le SC Bastia.

« En concertation avec Gilles Siméoni, President de l'Executif de la Collectivité Territoriale de Corse et Jean Dominici, chef de file des investisseurs dont la crédibilité est incontestable et conscients de leurs responsabilités face au risque de disparition d'un élément essentiel du patrimoine sportif insulaire Jean- Marc Ettori, Président de ToursFC, Pierre Ferracci, Président du ParisFC, Léon Luciani, President de l'ACAjaccio et Olivier Miniconi, Président du Gazelec Ajaccio ont demandé à Nathalie Boy La Tour et à Didier Quillot, respectivement Présidente et Directeur Général de la Ligue Professionnelle de Football d'envisager de démarrer le Championnat de Ligue2 à 21 avec le Sporting de Bastia. Cette intégration permettrait au club Bastiais de bénéficier de 7 à 8 millions de droits de télévision supplémentaires et d'envisager une restructuration du club susceptible d'éviter un dépôt de bilan aux conséquences sociales dévastatrices en termes d'emplois. Les quatre dirigeants corses ont proposé que cette solution soit soumise au Conseil d'Administration de la LFP qui se réunit Mardi 25 Juillet. Ils demandent également au Comex de la FFF et à son Président Noël Le Graët d'examiner avec bienveillance cette proposition », indiquent les signataires. A une semaine de la reprise de la saison, un tel changement semble évidemment totalement impossible, à la foi sur le plan de l’organisation que sur celle de l’éthique.