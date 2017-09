L2 : Nancy change d'avis et ne fait plus appel pour Jourdren

Dans : Ligue 2.

Suspendu dix matches pour avoir eu une « attitude intimidante » envers l'arbitre du match Brest-Nancy le 25 août dernier, Geoffrey Jourdren devra réaliser la totalité de sa peine. En effet, après avoir annoncé mardi via son président qu'il allait faire appel de cette sanction, le club lorrain a finalement décidé de laisser tomber. « Après réflexion, l'AS Nancy-Lorraine a décidé de ne pas faire appel suite à la suspension pour dix matchs de Geoffrey Jourdren. Le gardien nancéien ne pourra donc pas rejouer avant le vendredi 17 novembre face à l'AC Ajaccio au stade Marcel-Picot », a indiqué l’AS Nancy-Lorraine ce mercredi. Il est vrai que l'actuel 16e de Ligue 2, qui vient de changer d'entraîneur, a probablement d'autres chats à fouetter et plutôt que de risquer éventuellement une sanction plus lourde pour son gardien de but devant une commission d'appel, il a choisi d'en rester-là.