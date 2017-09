L2 : Lorient continue de briller, Lens coule pour de bon

Dans : Ligue 2, Lorient, Lens.

Avant le match entre Sochaux et Reims, Lorient a conforté sa place de leader, Orléans, Nimes, Brest et le Paris FC ont enchaîné alors que Lens est sombré à Valenciennes lors du multiplex de la septième journée de Ligue 2, marqué par neuf victoires à domicile.



Seule équipe encore invaincue, Lorient continue son sans faute. En s'imposant contre l'AC Ajaccio (2-0), grâce à des buts de Courtet et de Mara, le FCL de Landreau gagne un cinquième match de suite, conforte sa place de leader avec quatre points d'avance sur Le Havre, défait à Brest (1-0), le nouveau 5e, et assume donc pleinement son statut de favori à la montée.

Derrière, Orléans grimpe à la deuxième place avec 14 points après sa large victoire contre Niort (3-1), une unité devant Nîmes et le Paris FC, qui ont enchaîné un troisième succès d’affilée en dominant respectivement Auxerre (3-0) et Tours (2-0).

Tout au fond du classement, Lens continue sa descente aux enfers. Dans le derby du Nord face à Valenciennes, le RCL a une nouvelle fois sombré (1-0). Au plus mal, les Sang et Or restent derniers avec zéro point, du jamais vu en L2 après sept journées, à cinq points du premier non relégable, Quevilly-Rouen, qui s'est imposé contre Nancy (2-0).

Dans les autres rencontres de la soirée, Bourg en Bresse a atomisé Châteauroux (3-0) et le GFC Ajaccio a dominé un Clermont Foot réduit à 10 (2-1).