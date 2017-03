L2 : Lens et Reims s’arrachent, Brest se troue

Dans : Ligue 2.

Brest a étonnement perdu de son avance en tête du championnat de Ligue 2. Après avoir accroché un nul valeureux à Reims lundi dernier, les Bretons se sont écroulés à domicile face à l’AC Ajaccio, ne réduisant la marque qu’en toute fin de rencontre (1-2). Brest possède encore trois points d’avance sur ses poursuivants, mais le leader a perdu de sa superbe.

Car derrière, c’est laborieux, mais ça gagne. Dans un match assez fou, Lens s’est retrouvé deux fois mené sur le terrain du Red Star, mais a fini par s’imposer à la dernière minute avec un but victorieux de Lopez (2-3). Même chose à Reims, mené au score à Auxerre, et qui a renversé la vapeur dans les dernières minutes, avec un doublé de Kyei (1-2). De quoi mettre la pression sur Strasbourg, qui jouera gros à Valenciennes lundi. Une course au podium où Nîmes, victorieux à Bourg (0-1) a encore ses chances.

Dans le bas du tableau, Tours et Laval ont encore manqué le coche. Le TFC n’a pas pu s’imposer au GFC Ajaccio malgré une supériorité numérique (2-2) tandis que Laval s’est fait rejoindre au score à Clermont (1-1).