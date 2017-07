L2 : Le Red Star demande à être repêché

Dans : Ligue 2.

En attendant l’appel de Bastia et de l’AC Ajaccio, tous deux relégués en National 1 par la DNCG, le Red Star ne sait pas dans quelle division il jouera cette saison. Le club du 93 a décidé de passer à l’action et a expliqué dans un communiqué qu’il espérait bien être réintégré en Ligue 2 afin d’être fixé sur son sort.

« Le Red Star FC confirme, comme la presse s'en est fait l'écho, avoir déposé, le 28 juin dernier, une requête devant le Juge des référés du Tribunal Administratif de Paris auquel il a demandé d'enjoindre à la Ligue de Football Professionnel de l'intégrer sans délai au Championnat de Domino's Ligue 2 2017/2018. Cette requête faisait suite aux rétrogradations en National 1 prononcées, les 21 et 22 juin 2017, à l'encontre de l'AC Ajaccio et du SC Bastia par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Devant le refus de la Ligue de Football Professionnel d'officialiser son repêchage, le Red Star FC se trouve en effet aujourd’hui, alors même que la saison sportive a débuté le 1er juillet, dans l’incapacité de savoir dans quelle division il évoluera cette saison. Le Red Star précise que sa démarche ne vise nullement à porter préjudice aux clubs d'Ajaccio et de Bastia, qui conservent la possibilité de recourir contre les décisions de la D.N.C.G et, par suite, de participer au prochain Championnat de Domino's Ligue 2, lequel - selon les termes de la Convention liant la F.F.F et la L.F.P - peut compter jusqu'à 22 clubs », a expliqué le club audonien qui se verrait bien se faire une petite place dans une Ligue 1 à 21 clubs.